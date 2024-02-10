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12:58, 10 февраля 2024Спорт

В Канаде захотели отобрать у России бронзу командного турнира Олимпиады-2022

Олимпийский комитет Канады захотел отобрать у России бронзу командного турнира

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийский комитет Канады (COC) захотел отобрать у России бронзу командного турнира фигуристов с Игр-2022. Об этом сообщается на сайте организации.

В Канаде осудили вердикт Международного союза конькобежцев (ISU) по перераспределению медалей. «Мы не считаем, что заявление ISU вносит дополнительную ясность или обоснование, и по-прежнему считаем, что канадская команда должна быть награждена бронзовой медалью», — заявили в COC, добавив, что изучают возможности для подачи апелляции.

30 января ISU принял решение о перераспределении медалей командного турнира ОИ из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.

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