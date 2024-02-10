В Совфеде отреагировали на слова главы Минобороны Норвегии о войне с Россией

Джабаров назвал провокацией слова главы Минобороны Норвегии о войне с Россией

Заявление министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама о войне с Россией является провокацией, считает сенатор Владимир Джабаров. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Так российский сенатор отреагировал на заявление главы Минобороны Норвегии. Он заявил, что страна вместе с союзниками должна готовиться к возможному конфликту с Россией. Глава оборонного ведомства уверен, что Россия собирается отомстить за вступление Финляндии и Швеции в НАТО и нанести «ответный удар». К такому должны быть готовы новоиспеченные страны Североатлантического альянса, заявил он.

«Это все делается с одной единственной целью — держать напряжение народов своих стран, чтобы они практически спокойно реагировали на возрастающие военные затраты. Богатеют компании, которые обеспечивают вооружениями и боеприпасами НАТОвские армии», — считает сенатор.

По его словам, Норвегия как страна, которая с точки зрения военного потенциала и обороноспособности ничего из себя не представляет, пытается спровоцировать ситуацию и сделать так, чтобы на Западе начали бояться Россию.

О возможности войны с Россией заявляли не только в Норвегии. Например, депутаты парламента Нидерландов Ян Патернотт и Анне-Марийке Подт обратились к министру обороны страны Кайсе Оллонгрен с вопросом о вероятности военного конфликта с Россией. Помимо этого, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Берлину следует осознать опасность возможного военного конфликта с Москвой. Министр призвал Германию готовиться к войне с Россией и подчеркнул, что следует считаться с такой возможностью. Писториус также предположил, что Германии следует вооружаться в ближайшие три-пять лет.

