Найдены черные ящики упавшего в Карелии вертолета Ми-8

В экстренных службах заявили, что найдены черные ящики упавшего в Карелии Ми-8

Черные ящики упавшего в Карелии вертолета Ми-8 найдены и подняты со дна Онежского озера. Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб.

«Оба черных ящика, бортовой речевой самописец и прибор регистрации полетов, демонтированы водолазами в хвостовой части вертолета на дне Онежского озера и подняты на поверхность», — рассказал собеседник. Он добавил, что бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Уточняется, что приборы осмотрят следователи, после чего их доставят в специализированный научно-исследовательский институт для расшифровки.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что обнаружены тела трех членов экипажа Ми-8. В ведомстве добавили, что вертолет был поднят со дна Онежского озера, следователи его осмотрели.

Вертолет Ми-8 МЧС России, следовавший по маршруту Петрозаводск — Вытегра, пропал с радаров 4 февраля. На следующий день стало известно, что борт упал и ушел под воду Онежского озера. Найти воздушное судно смогли по сигналу мобильного телефона одного из членов экипажа. На борту Ми-8 находились три человека.