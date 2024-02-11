Стало известно о конфликте матери Мбаппе с «Реалом»

Marca: мать футболиста ПСЖ Мбаппе не хочет идти на уступки мадридскому «Реалу»

Файза Ламари, мать французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, вступила в конфликт с руководством мадридского «Реала». Об этом стало известно Marca.

По информации источника, Ламари, которая выполняет функции агента 25-летнего футболиста, не хочет идти на уступки, несмотря на то что Мбаппе готов это сделать. Отмечается, что «Реал» хочет организовать трансфер только на своих условиях.

3 февраля сообщалось, что Мбаппе решил перейти из ПСЖ в «Реал» летом 2024 года. При этом позднее появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, а также шестикратный чемпион страны в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.