Иммунолог Крючков: заразиться «Аляскинской оспой» достаточно сложно

Заразиться новым вирусом Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) — «Аляскинской оспы» человеку достаточно сложно, сообщил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о характеристиках нового вида заболевания.

Происхождение «Аляскинской оспы»

«Сам вирус относится к роду ортопоксвирусов. Это очень широко известный род вируса с точки зрения того, что целый ряд его представителей вызывает разные заболеваний у людей. Например, вирус натуральной оспы. Это тот вирус, который вызывал целые пандемии и являлся крайне опасным до того момента, пока он фактически не исчез при помощи вакцинации. На текущий момент его нет», — рассказал иммунолог.

Кроме натуральной оспы, Крючков напомнил о еще одном вирусе рода ортопоксвирусов — обезьяньей оспе. Он отметил, что были крупные вспышки этого заболевания по всему миру.

Сейчас масштаб вспышек значительно уменьшился, но проблема не снята. Практически нигде эндемическим он не стал, тем не менее он показал свою способность к такому распространению Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

«В последние лет 15 были открыты три новых вида внутри этого рода ортопоксвирусов, которые ранее были неизвестны. Один из них был открыт в Италии. Было несколько вспышек среди животных, в том числе домашних. Еще один — в Грузии. Там было несколько случаев заболевания у людей. И третий — "Аляскинская оспа". Он был впервые открыт в 2015 году, когда на Аляске [к врачам] обратилась пациентка с характерным кожным высыпанием и с воспалением лимфоузлов. Геном этого вида был расшифрован к 2019 году, то есть совсем недавно», — сообщил специалист.

По словам иммунолога, если несколько теорий появления «Аляскинской оспы».

«Одна из них такая: вирус где-то циркулировал раньше, но впоследствии по каким-то причинам он ушел из популяции. И реактивировался относительно недавно. Это могло произойти, например, потому, что какие-то инфицированные образцы подтаяли и попали в экосистему, перекинулись на мелких грызунов, а потом они заразили каких-то отдельных домашних животных, которые заразили людей», — добавил он.

Случаи заражения «Аляскинской оспы» у людей

Также Крючков рассказал, что к текущему моменту известно семь случаев заражения «Аляскинской оспы» у людей, включая один летальный.

Но надо понимать, что человек, который не справился с заболеванием, был с многими факторами риска: это был пожилой человек, у был иммунодефицит, вызванный приемом лекарственных препаратов для лечения другого заболевания Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

«Сейчас мы оценить летальность у человека не можем. Понятное дело, поскольку это новый для человека вирус, то он, как правило, более летальный. Но он малозаразный. От человека к человеку он вообще не передается, по крайне мере, таких случаев пока нет. А от животных человеку заразиться тоже не так просто», — заключил иммунолог.

Ранее стало известно, что новый вирус Аляскапокс впервые унес жизнь человека в США. Отмечается, что у американца был ослаблен иммунитет в связи с лечением рака. Он жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Результат теста животного на «Аляскинскую оспу» оказался отрицательным.