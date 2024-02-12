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23:09, 12 февраля 2024Спорт

Раскрыт секрет упражнения «хамелеон»

Кадр: VAHVA Fitness / YouTube

Фитнес-тренер Луиза Скаева раскрыла секрет упражнения «хамелеон». Ее слова приводит «Чемпионат».

Скаева рассказала, что «хамелеон» — это модифицированное движение ходьбы ящерицы. Она подчеркнула, что упражнение комплексно воздействует на грудные мышцы и мускулы рук. Кроме того, оно прорабатывает мобильность тазобедренного сустава и способствует сжиганию жира, так как происходит аэробная нагрузка.

Для выполнения «хамелеона» нужно встать в планку на прямых руках, затем переставить левую руку вперед и выполнить отжимание, параллельно сгибая правую ногу в колене и отставив ее в сторону на носок. Затем необходимо выпрямить руки и повторить движение, поменяв ногу и руку.

11 февраля фитнес-эксперт Сергей Киселев раскрыл секрет упражнения «мертвый жук». Киселев заявил, что упражнение помогает укреплять позвоночник. По его мнению, «мертвый жук» сохраняет его подвижность и гибкость, а также помогает овладеть правильным навыком для стабилизации при упражнениях и подъемах тяжестей.

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      Анастасия Борисова
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