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14:20, 13 февраля 2024Спорт

Названы причины для срыва перехода Мбаппе в «Реал»

Cadena Ser: мать Килиана Мбаппе хочет, чтобы футболист остался в ПСЖ

Фото: Eric Gaillard Livepic / Reuters

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе начал сомневаться в целесообразности перехода в мадридский «Реал». Причины срыва называет Cadena Ser.

По информации источника, футболист был впечатлен вниманием французских болельщиков, которые собрались у тренировочной базы ПСЖ и просили игрока остаться. Кроме того, мать Мбаппе Файза Ламари, являющаяся его агентом, хочет, чтобы сын остался во Франции из-за выгодных условий.

3 февраля сообщалось, что Мбаппе решил перейти из ПСЖ в «Реал» летом 2024 года. При этом позднее появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

Мбаппе — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции, а также шестикратный чемпион страны в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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