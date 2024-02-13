Поветкин вспомнил о призыве бить петуха в бою с Кличко

Александр Поветкин назвал неправильным призыв бить петуха в бою с Кличко

Российский боксер Александр Поветкин вспомнил о поединке с украинским тяжеловесом Владимиром Кличко. Спортсмен высказался на канале «Ушатайка» в YouTube.

Спортсмен рассказал о призыве «Саня, бей петуха», доносившемся с трибун. «Кто кричал? Я не буду этого говорить. Денис Лебедев? Нет, это был не он. Но я знаком с этим человеком. Считаю, что это неправильно», — заявил Поветкин. .

Бой Поветкина с Кличко прошел осенью 2013 года в Москве. Поединок закончился победой украинца единогласным решением судей. Кличко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциаии (WBA) super, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Ранее Поветкин высказался о национальной принадлежности украинского боксера Александра Усика. По его словам, тот сам не понимает того, что является русским человеком.