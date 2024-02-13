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18:03, 13 февраля 2024Спорт

Российский тренер сборной Казахстана высказался о возможной смене гражданства

Российский тренер сборной Казахстана Магомед Адиев не думает о смене гражданства

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Российский тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о возможной смене гражданства. Его слова приводит Sport24.

Специалист отметил, что на данный момент этот вопрос неактуален, и он об этом не думает. «Я — гражданин своей страны, уроженец Грозного. Я там родился, и, наверное, в Грозном и должен свою старость встретить», — заявил Адиев.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Команда под его руководством добилась права сыграть в стыковом турнире за путевку в финальную часть Евро-2024.

27 января российский теннисист Александр Шевченко объявил, что со следующей недели будет представлять на соревнованиях Казахстан.

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      Алексей Гусев
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