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09:05, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Создатель «Что было дальше?» рассказала о приглашении Маслякова на шоу

Создатель «ЧБД» Морозова: сына Маслякова пригласили на шоу, но он отказался

Кадр: «Лидеры Мнений» / YouTube

Создатель и продюсер юмористического интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), шоураннер проекта Дарья Морозова заявила о желании видеть в качестве гостя сына руководителя КВН Александра Маслякова. Об этом она рассказала в шоу «Лидеры мнений», доступном на YouTube.

«Мы бы очень хотели [позвать на "Что было дальше?"] Маслякова-младшего», — призналась Морозова. Однако пока, отметила она, сын создателя КВН отказался от приглашения на программу.

Также Морозова заявила, что они с командой хотели бы видеть в качестве гостя одного из актеров юмористического шоу «Уральские пельмени». «Но мы не подходим им по цензу, потому что материмся», — добавила Морозова.

Ранее один из ведущих шоу, популярный стендап-комик Нурлан Сабуров, высказался о конфликтах между участниками проекта. По его словам, звезды «ЧБД» не ссорятся и не обижаются друг на друга из-за шуток.

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