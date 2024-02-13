Создатель «Что было дальше?» рассказала о приглашении Маслякова на шоу
Создатель и продюсер юмористического интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), шоураннер проекта Дарья Морозова заявила о желании видеть в качестве гостя сына руководителя КВН Александра Маслякова. Об этом она рассказала в шоу «Лидеры мнений», доступном на YouTube.
«Мы бы очень хотели [позвать на "Что было дальше?"] Маслякова-младшего», — призналась Морозова. Однако пока, отметила она, сын создателя КВН отказался от приглашения на программу.
Также Морозова заявила, что они с командой хотели бы видеть в качестве гостя одного из актеров юмористического шоу «Уральские пельмени». «Но мы не подходим им по цензу, потому что материмся», — добавила Морозова.
Ранее один из ведущих шоу, популярный стендап-комик Нурлан Сабуров, высказался о конфликтах между участниками проекта. По его словам, звезды «ЧБД» не ссорятся и не обижаются друг на друга из-за шуток.