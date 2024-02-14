ОДКБ сообщила о росте численности боевиков ИГ в Афганистане

Штаб ОДКБ сообщил о росте численности боевиков ИГ в Афганистане до 6,5 тысячи

Численность боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане выросла до 6,5 тысячи. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что до четырех тысяч террористов сосредоточено на южных границах Таджикистана. «В центральноазиатском регионе главная угроза стабильности исходит от закрепившихся на территории Афганистана многочисленных экстремистских группировок», — отметил Сидоров.

В июне 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США активно поддерживают ИГ и «Аль-Каиду» (запрещенная в РФ террористическая организация) и иные аффилированные с ними структуры. По его мнению, цель Соединенных Штатов — не позволить Афганистану успокоиться, подобным образом они действовали на Кавказе в конце прошлого десятилетия.

До этого в российском МИД говорили, что Вашингтон тайно спонсирует силы «Исламского государства» для борьбы с режимом талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане и пытается установить контакты с противниками режима исламских фундаменталистов внутри страны.