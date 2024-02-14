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13:34, 14 февраля 2024Бывший СССР

Удар «Искандерами» по полигону ВСУ в Селидово сравнили с мясорубкой

Коц: полигон в Селидово стал мясорубкой после удара кассетным «Искандером»
СюжетРоссийские войска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Территория полигона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово, по которому накануне нанесли удар российские войска, превратилась в настоящую мясорубку. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово», — написал военкор.

Коц пояснил, что российские военные нанесли удар баллистическими ракетами комплекса «Искандер-М» с кассетной частью. Одна такая ракета способна накрыть площадь около 15 тысяч квадратных метров, что соизмеримо с двумя футбольными полями. Боевые элементы ракеты срабатывают на высоте около 10 метров над поверхностью земли, а осколки летят вертикально вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях.

Удар по полигону в подконтрольном Киеву Селидово был нанесен днем 13 февраля. Известно, что на объекте могли находиться до 1,5 тысячи украинских военных, которые прибыли на учения.

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