Ушедший из России производитель шин объявил о массовых сокращениях

Ушедший из РФ производитель шин Continental уволит 7 тысяч сотрудников

Ушедший из России производитель шин, электроники и других комплектующих для автомобилей — компания Continental — объявила о массовых сокращениях. Об этом сообщает Bloomberg.

Один из крупнейших производителей деталей для машин в Германии и Европе уволит 7 150 сотрудников, чтобы сократить расходы и сделать бизнес более конкурентоспособным в условиях распространения электрокаров. Немецкий производитель планирует сократить рабочую силу на 3,6 процента. Около 1750 рабочих мест освободят в сфере исследований и разработок, прочие сокращения коснутся административных должностей. Компания также планирует объединить ряд производственных площадок в ФРГ.

Руководство компании уже объявляло о планах урезать траты на 400 миллионов евро в год к началу 2025 года. Для этого Continental намерена не только сократить часть персонала, но и упразднить отдел «Умной мобильности» (smart mobility).

В мае Continental AG завершила сделку по продаже российских активов компании. В сделку вошли завод по производству шин в Калужской области (мощностью до 4 миллионов шин в год) и компания-дистрибьютор продукции. Холдинг S8 Capital отметил, что выпуск шин на предприятии продолжится и 1,1 тысячи сотрудников завода сохранят рабочие места.

Ранее о массовых увольнениях заявили в Google. О сокращениях сотрудников предупредил гендиректор компании Сундар Пичаи — он объяснил это решение стремлением достигнуть амбициозных целей и инвестициями в «основные приоритеты». В 2023 году Google уволила порядка 12 тысяч сотрудников в различных подразделениях, однако этого оказалось недостаточно. Новый этап будет не таким масштабным, однако так же необходим для упрощения и ускорения работы, добавил глава компании.

