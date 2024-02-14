Запасы газа в Европе оценили

GIE: подземные хранилища газа в Европе заполнены на рекордные 67,87 %

Запасы газа в Европе составляют 73,7 миллиарда кубометров. Так уровень топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) оценили в Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), сообщает РИА Новости.

Подземные хранилища (ПГХ) заполнены на 67,87 процента — это рекордный уровень для середины февраля. С начала сезона отбора газа из хранилищ — первой декады ноября — запасы уменьшились чуть более, чем на треть. Текущий уровень на 15,3 процентного пункта выше, чем в среднем за последние пять лет.

С начала отопительного сезона из запасов потребили порядка 37 миллиардов кубометров топлива. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет на 16,8 миллиарда кубометров больше, чем средние показатели с 2018 года и на 1,5 миллиарда больше, чем в 2023-м.

В январе 2024 года стоимость природного газа в Европе опустилась ниже 300 долларов за баррель. Месячные (февральские) фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE упали до минимума с 2021 года. В начале января цены впервые с сентября 2023 года упали ниже 350 долларов за тысячу кубометров. Это нетипичная ситуация для многолетней тенденции, при которой зимой цены на газ стабильно превышали их летний уровень. Поводом для нее стало снижение опасений по поводу критической нехватки газа в ключевых регионах.

Как отмечают аналитики Wood Mackenzie, в 2024 году мировые цены на природный и сжиженный газ (СПГ) продолжат снижаться, потому что факторы, которые могли бы привести к резкому росту, постепенно сошли на нет. Трейдеры ожидают нового падения цен, чему способствуют рекордно высокие запасы газа в Европе и Азии и мягкая зима. Ранее в качестве угроз для предложения назывались перебои с поставками из Норвегии, Алжира и Египта, но ни одна из них не реализовалась. Единственными рисками для Европы остаются возможная остановка поставок газа через территорию Украины и законодательные ограничения на покупку российского СПГ.

