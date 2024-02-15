В России высказались о перспективах заморозки украинского конфликта

Сенатор Джабаров назвал невыгодной для России заморозку украинского конфликта

Заморозка украинского конфликта невыгодна для России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему для Москвы неприемлем такой вариант развития событий на фронте.

«Я думаю, что это выгодно Западу и Украине, чтобы поднакопить силы, пополнить арсеналы, ввести в строй новые виды вооружений, а после этого опять продолжить боевые действия. Пока украинская военная машина сломана не будет, оттуда всегда будет исходить угроза нашей стране», — сказал сенатор.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию агентства Reuters о том, что президент России Владимир Путин предлагал США заморозить конфликт с Киевом. «Это неправда», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

В американском Госдепартаменте также сообщили, что не вели переговоров с Москвой о прекращении огня в зоне украинского конфликта. «Мы верны принципу ''ничего об Украине без Украины''. Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», — говорится в сообщении ведомства.

По информации источников Reuters, российский лидер в 2023 году публично и через посредников посылал сигналы США с предложением остановить боевые действия. Москва не была намерена уступать территории и хотела заморозить конфликт на текущих позициях. Агентство пишет, что контакты с американцами ни к чему не привели, а в Москве не увидели смысла продолжать такие контакты в дальнейшем.

