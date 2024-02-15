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06:00, 15 февраля 2024Мир

В России высказались о перспективах заморозки украинского конфликта

Сенатор Джабаров назвал невыгодной для России заморозку украинского конфликта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заморозка украинского конфликта невыгодна для России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему для Москвы неприемлем такой вариант развития событий на фронте.

«Я думаю, что это выгодно Западу и Украине, чтобы поднакопить силы, пополнить арсеналы, ввести в строй новые виды вооружений, а после этого опять продолжить боевые действия. Пока украинская военная машина сломана не будет, оттуда всегда будет исходить угроза нашей стране», — сказал сенатор.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию агентства Reuters о том, что президент России Владимир Путин предлагал США заморозить конфликт с Киевом. «Это неправда», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

В американском Госдепартаменте также сообщили, что не вели переговоров с Москвой о прекращении огня в зоне украинского конфликта. «Мы верны принципу ''ничего об Украине без Украины''. Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», — говорится в сообщении ведомства.

По информации источников Reuters, российский лидер в 2023 году публично и через посредников посылал сигналы США с предложением остановить боевые действия. Москва не была намерена уступать территории и хотела заморозить конфликт на текущих позициях. Агентство пишет, что контакты с американцами ни к чему не привели, а в Москве не увидели смысла продолжать такие контакты в дальнейшем.

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      Варвара Кошечкина
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