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07:45, 19 февраля 2024Спорт

Капитан сборной России рассказал о заработках гандболистов

Гандболист Шишкарев: лучшие игроки России зарабатывают от 600 тысяч до миллиона

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Капитан гандбольной сборной России Даниил Шишкарев рассказал о заработках гандболистов. Его слова приведены в интервью «Ленте.ру».

«Лучшие игроки чемпионата России зарабатывают от 600 тысяч до миллиона рублей в месяц. Но таких, на мой взгляд, человек десять», — заявил Шишкарев. Также он сравнил зарплаты гандболистов в России и Европе. «Если мы говорим про лучших игроков в топовых европейских клубах, то у них зарплата несоизмеримо больше по сравнению с лучшими гандболистами в российской Суперлиге. Я думаю, что их оклады выше раз в десять», — рассказал капитан сборной России и московского ЦСКА.

35-летний спортсмен также поделился мнением относительно заработков молодых гандболистов. «Ситуация схожа с российским футболом — у нас гандболисты получают очень неплохие деньги для своего возраста, не такие, конечно, как в футболе, но больше, чем молодые гандболисты в Европе. Там им платят очень мало, поэтому все, кто может, с 18-19 лет все стремятся уехать в Бундеслигу, чтобы показать себя и только потом выбить хороший контракт», — отметил Шишкарев.

Шишкарев — двукратный победитель гандбольной Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара», он награжден медалью «За заслуги перед Македонией». Также спортсмен является бронзовым призером клубного чемпионата мира и шестикратным чемпионом России.

В сентябре российский футболист Алексей Городовой пожаловался на зарплату в норвежском клубе «Конгсвингер». Он признался, что получал около 90 тысяч рублей после вычета налогов — как кассир в местном магазине. «Обесценивать никого не хочу, но могу сесть за кассу, если меня немного обучат. А вот кассир не сможет сыграть в футбол на высоком уровне», — рассказал Городовой.

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      Илья Костин
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