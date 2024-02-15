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13:47, 15 февраля 2024Россия

Подсчитаны разрушения в Белгороде после удара ВСУ

Shot: после удара ВСУ в Белгороде выбиты стекла в домах, повреждено 17 машин

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Белгороде после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбило стекла в десятках домов, повреждено минимум 17 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Помимо этого, при обстреле ВСУ серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Существеннее всего пострадали квартиры, расположенные поблизости.

По данным канала, два жителя квартиры на улице Горького, 2, расположенной в районе ТЦ, получили ранения в результате удара ВСУ и были госпитализированы. Мальчика и мужчину с ранением ноги увезли на скорой в больницу. Их состояние не уточняется.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом. Момент обстрела Белгорода попал на видео.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ пострадали 18 человек, еще пять человек получили несовместимые с жизнью ранения.

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      Варвара Кошечкина
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