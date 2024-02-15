Путин порассуждал об ответственности немцев за нацистскую Германию

Путин: сегодня немцы не должны нести всю ответственность за нацистскую Германию

Президент России Владимир Путин не считает, что сегодняшнее поколение немцев должно нести всю ответственность за нацистскую Германию. Об этом он порассуждал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Слова президента приводит ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему Германия поддерживает Украину. По ее словам, в настоящее время у власти в ФРГ находятся потомки нацистов.

8 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине станет концом Украины и ударом для либерального миропорядка.