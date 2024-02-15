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01:59, 15 февраля 2024Мир

Путин порассуждал об ответственности немцев за нацистскую Германию

Путин: сегодня немцы не должны нести всю ответственность за нацистскую Германию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не считает, что сегодняшнее поколение немцев должно нести всю ответственность за нацистскую Германию. Об этом он порассуждал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Слова президента приводит ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему Германия поддерживает Украину. По ее словам, в настоящее время у власти в ФРГ находятся потомки нацистов.

8 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине станет концом Украины и ударом для либерального миропорядка.

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      Юлия Мискевич
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