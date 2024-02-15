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20:33, 15 февраля 2024Россия

Стала известна предварительная причина пожара во дворе «Известий» в Москве

Mash: ночной клуб Lookin Rooms мог сгореть из-за короткого замыкания

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Ночной клуб Lookin Rooms, расположенный в здании «Известий» на Пушкинской площади в центре Москвы, мог сгореть из-за короткого замыкания. Предварительная причина пожара стала известна Telegram-каналу Mash.

По информации издания, осмотрев очаг возгорания и оценив состояние электропроводки, специалисты пришли к выводу, что, скорее всего, огонь начал распространяться из-за устаревших проводов. Версию поджога следствие не рассматривает, пишет канал.

Ранее в качестве одной из возможных причин пожара также называли сварочные работы при реконструкции в здании «Известия холл». Официальные представители ведомств эту информацию не комментировали.

Крупный пожар на Пушкинской площади начался рано утром 15 февраля. Площадь возгорания достигала 1500 квадратных метров. Пострадал один человек.

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      Константин Лысяков
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