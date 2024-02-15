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13:20, 15 февраля 2024Бывший СССР

Полковник объяснил возможность России выставить ультиматум Украине по Авдеевке

Полковник Матвийчук: ультиматум России по Авдеевке возможен из-за проблем ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У России появилась возможность выставить ультиматум Киеву по капитуляции в Авдеевке из-за проблем в Вооруженных силах Украины (ВСУ), считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему армия республики не смогла удержать этот населенный пункт.

Ход и исход боевых действий всегда зависит от трех вещей. Первое — это наличие техники и вооружений, второе — личного состава, третье — хорошей системы управления. Ни первого, ни второго, ни третьего сегодня на Украине нет

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

«Технику за время контрнаступления мы всю выбили, очень большие потери в личном составе. Тот контингент, который поступает сейчас на укомплектование армии Украины, низкий по моральным и профессиональным боевым качествам. Система управления войсками Украины нарушена, в ней чехарда. Смена командующего, смена управляемой горизонтали и вертикали приводит к тому, что многие части просто неуправляемы. Все это предопределило то, что боевые части, которые находятся в Авдеевке, обречены ввиду того, что они находятся в полуокружении, в низком моральном состоянии, с низким пополнением личного состава, низким материально-техническим обеспечением», — сказал он.

По мнению военного эксперта, российские силы предложили украинским военным сдаться, чтобы прекратить бессмысленные бои и сохранить жизни солдат ВСУ.

15 февраля военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале сообщил, что российская сторона выдвинула ультиматум о капитуляции украинским силам в районе Авдеевки. Он назвал этот момент критическим. Как утверждает Лисицын, решение о следующих действиях ВСУ будет принято на высшем уровне, непосредственно президентом Украины Владимиром Зеленским.

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14 февраля спикер украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховий заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой.

Активные бои за Авдеевку идут с самого начала российской специальной военной операции (СВО). Они усилились в октябре 2023 года, позже российские силы перешли к штурму. До начала СВО в городе проживало около 35 тысяч человек, к октябрю 2023 года там оставалось чуть более полутора тысяч жителей.

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      Варвара Кошечкина
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