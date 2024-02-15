В Белгороде спустя более чем два часа отменили сигнал ракетной опасности

Мэрия Белгорода спустя более чем два часа сообщила об отмене ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности спустя более чем два часа после его объявления. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район.

Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении городской администрации.

Над Белгородской областью днем в четверг, 15 февраля, сбили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Под удар попал Белгород — там ранения получили 18 человек, еще пятерых, в числе которых ребенок, спасти не смогли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После ракетного удара в Белгороде выбило стекла в десятках домов, повреждено минимум 17 машин. При обстреле ВСУ серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Существеннее всего пострадали квартиры, расположенные поблизости.