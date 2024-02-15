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12:42, 15 февраля 2024Экономика

В экономике европейской страны начался спад

Экономика Великобритании сократилась и впала в рецессию

Фото: Phil Noble / Reuters

В четвертом квартале 2023 года экономика Великобритании впала в рецессию. Об этом со ссылкой на данные национального статистического бюро страны сообщает РИА Новости.

В квартальном выражении ВВП Соединенного Королевства снизился на 0,3 процента, а в годовом выражении сократился на 0,2 процента. Ранее аналитики DailyFX ожидали прироста ВВП в 0,1 процента год к году.

Экономика европейской страны идет на спад уже полгода. В третьем квартале ВВП вырос в годовом выражении на 0,2 процента, а в квартальном — сократился на 0,1 процента. Ранее статистические органы отмечали начавшееся падение показателей сферы услуг, которая составляет основу экономики Великобритании на 0,2, а строительного сектора — на 1,3 процента.

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По данным кабмина Японии, номинальный ВВП страны без поправки на инфляцию в прошлом году составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов). Государство впала в рецессию и уступила Германии место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП.

В июле 2023 года глава Министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что власти не могут полностью исключить риска наступления рецессии. Она спрогнозировала замедление темпов роста американской экономики в среднесрочной перспективе на фоне сохранения «очень высокой инфляции».

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      Вячеслав Агапов
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