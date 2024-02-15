Выросло число госпитализированных после обстрела Украиной Белгорода

Медики Белгорода сообщили о росте числа госпитализированных после обстрела ВСУ

Число госпитализированных после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода выросло. Об этом сообщили представители городской системы здравоохранения, их заявление приводит ТАСС.

По данным медиков, в больницы поступили уже 15 человек. Уточняется, что среди госпитализированных — двое детей.

Ранее же сообщалось, что в результате обстрела ВСУ пострадали 13 горожан.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом. Момент обстрела Белгорода попал на видео.