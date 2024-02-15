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16:37, 15 февраля 2024Россия

Жительница рассказала о спасении из-под ракетного обстрела Белгорода

Жительница Белгорода Мукрищева: выскочила из авто и спаслась из-под обстрела

Фото: Reuters

Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, которая оказалась под обстрелом, рассказала о спасении. Ее слова передает ТАСС.

«Привезла бабушку в магазин, сидела в машине, ждала, услышала очень громкие звуки, в последнюю секунду решила выскочить из машины, забежала в здание», — рассказала женщина, машина которой при ракетном ударе получила сильные повреждения.

Она добавила, что через секунду в ее спину полетели осколки, поднялся густой дым и были слышны крики. По словам местной жительницы, после случившегося ей было страшно выходить на улицу.

Над Белгородской областью днем в четверг, 15 февраля, сбили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Под удар попал Белгород — там ранения получили 18 человек, еще пятерых, в числе которых ребенок, спасти не смогли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После ракетного удара в Белгороде выбило стекла в десятках домов, повреждено минимум 17 машин. При обстреле ВСУ серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Больше всего пострадали квартиры, расположенные поблизости.

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      Анастасия Шейкина
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