Генпрокуратура обжаловала 27-летний приговор Треповой по делу о теракте

Генпрокуратура обжаловала приговор Дарьи Треповой по делу о теракте

Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденной на 27 лет по делу о теракте в петербургском кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

Надзорное ведомство посчитало вынесенный в отношении Треповой приговор слишком мягким, а назначенный срок — недостаточным. Апелляционное представление Генпрокуратуры уже поступило в суд.

25 января Второй Западный окружной военный суд признал Трепову виновной по статьям о теракте, незаконном обороте взрывных устройств, а также об использовании заведомо поддельного документы с целью сокрытия другого преступления. Ее приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Спустя две недели защита Треповой подала апелляционную жалобу на этот приговор.