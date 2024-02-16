Хоккеистам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта за пропуск отбора на ОИ

Игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта за пропуск отбора на ОИ-2026

Более чем десяти игрокам клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» аннулировали китайские паспорта. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Документы были признаны недействительными из-за того, что спортсмены пропустили матчи отбора на Олимпийские игры-2026. Речь идет о хоккеистах, которые родились не в Китае и получили гражданство, после того как стали выступать за «Куньлунь».

Сборная Китая лишилась шансов отобраться на ОИ-2026. В квалификационных матчах, которые проходили с 8 по 11 февраля, команда разгромно проиграла Великобритании (1:10) и Румынии (1:6), а также победила Сербию (7:5).

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее стало известно, что в турнире примут участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).