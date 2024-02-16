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14:01, 16 февраля 2024Мир

Венесуэла приказала агентству ООН экстренно покинуть страну

Глава МИД Венесуэлы Хиль: у агентства ООН есть 72 часа, чтобы покинуть страну
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Adriano Machado / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венесуэлы Иван Хиль заявил, что Агентство ООН по правам человека обязано экстренно покинуть страну. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на местное телевидение.

Хиль обвинил агентство ООН в том, что оно стало инструментом для «заговорщиков и террористов», которые, по его словам, сговорились против президента Николаса Мадуро. Он добавил, что у сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека есть 72 часа на то, чтобы «собраться и покинуть» страну.

В конце января в Венесуэле арестовали 32 оппозиционера по обвинению в заговоре против президента Мадуро. Несколько дней спустя, 1 февраля, издательство Associated Press рассекретило документы Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), подтверждающие связь Вашингтона с заговором против латиноамериканского лидера.

Ранее другое агентство ООН попало в скандальное расследование, из-за которого половина стран-доноров отказались финансировать его деятельность. Израиль обвинил Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в связях и пособничестве ХАМАС.

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      Лина Пивоварова
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