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13:57, 16 февраля 2024Силовые структуры

Приговоренной к 27 годам колонии Дарье Треповой запросили новый срок

Генпрокуратура запросила 28 лет колонии для виновной в теракте Треповой

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура России запросила для виновной в теракте Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 28 лет колонии. Об этом сообщает Baza.

Надзорное ведомство уже обжаловало вынесенный в отношении девушки приговор, по которому та получила 27 лет лишения свободы. По мнению Генпрокуратуры, назначенный Вторым Западным окружным военным судом срок оказался для Треповой слишком мягким.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин), а через несколько минут в здании случился взрыв.

Трепову задержали на следующий день. В конце января суд признал ее виновной по трем уголовным статьям и приговорил к 27 годам колонии общего режима.

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