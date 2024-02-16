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14:26, 16 февраля 2024Культура

Продюсер высказался о раскаянии Лолиты и Киркорова после «голой вечеринки»

Продюсер Иншаков заявил, что не удовлетворен раскаянием Лолиты и Киркорова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Продюсер Александр Иншаков, который подготовил иск к блогерше Анастасии Ивлеевой после «голой вечеринки», высказался о раскаянии певцов Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова. Его слова приводит KP.RU.

Иншаков заявил, что не удовлетворен поведением звезд после того, как их «отменили». «Какое может быть прощение? Они должны отвечать за то, что натворили. Из-за этой скандальной истории вся страна встала на уши. Киркоров и Лолита не вчера на свет родились», — сказал он.

Продюсер также подчеркнул, что не впечатлен поездкой Киркорова в зону СВО. «С таким же успехом он мог бы сходить в баню. И все равно отмыться будет непросто», — сказал он.

По словам Иншакова, отечественные звезды давно «бесятся с жиру» и заслужили презрение со стороны простых людей. Сейчас в обществе назрели перемены, подчеркнул он. «На место Лолиты и Киркорова придут другие артисты и музыканты, которые будут ничем не хуже», — заключил продюсер.

Ранее Киркоров навестил раненых бойцов СВО в Горловке после новостей о своей «отмене». Лолита после многочисленных срывов концертов заявила, что намерена восстановить храм в одном из новых регионов.

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      Мария Рюрикова
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