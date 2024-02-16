В Эквадоре пообещали России бороться за безопасность бананов

Посол: президент Эквадора пообещал развеять опасения России по бананам

Власти Эквадора примут все меры, чтобы развеяться опасения России по поставкам бананов. Такое обещание дал президент Даниэль Нобоа, рассказал РИА Новости российский посол Владимир Спринчан.

«Президент Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию совместно искать выходы из ситуации с временной приостановкой части эквадорского экспорта бананов», — заявил Спринчан.

Также посол рассказал, что Эквадор не будет отправлять советскую и российскую военную технику в США.

5 февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора из-за выявления в их продукции опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки. 16 февраля эквадорские поставщики получили разрешение на возобновление деятельности в России.