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16:01, 16 февраля 2024Спорт

В ФФККР сделали заявление по делу Валиевой

Глава ФФККР Антон Сихарулидзе призвал поддержать Камилу Валиеву

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сделал заявление по делу Камилы Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

Глава ФФККР призвал поддержать спортсменку. «Поддержка эта — не фантазировать, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы», — заявил Сихарулидзе.

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган отказался комментировать дисквалификацию Валиевой. Журналисты попросили функционера расставить все точки над i в деле спортсменки. «У вас слишком много точек», — ответил гендиректор федерации.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин неумышленно.

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      Алексей Гусев
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