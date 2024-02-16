В ФФККР сделали заявление по делу Валиевой

Глава ФФККР Антон Сихарулидзе призвал поддержать Камилу Валиеву

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сделал заявление по делу Камилы Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

Глава ФФККР призвал поддержать спортсменку. «Поддержка эта — не фантазировать, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы», — заявил Сихарулидзе.

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган отказался комментировать дисквалификацию Валиевой. Журналисты попросили функционера расставить все точки над i в деле спортсменки. «У вас слишком много точек», — ответил гендиректор федерации.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин неумышленно.

