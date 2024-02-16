В «Куньлуне» прокомментировали аннулирование китайских паспортов хоккеистов

В «Куньлуне» опровергли информацию об аннулировали китайских паспортов игроков

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» опровергли информацию об аннулировали китайских паспортов некоторых игроков. Комментарий пресс-службы команды приводит РИА Новости.

«Информация не соответствует действительности, ее источник клубу неизвестен», — заявили в «Куньлуне».

Ранее 16 февраля «Спорт-Экспресс» сообщил, что документы более чем десяти натурализованных игроков были признаны недействительными. Причиной назывался пропуск хоккеистами матчей отбора на Олимпийские игры-2026.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Впервые с 2014 года в хоккейном турнире примут участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).