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13:21, 16 февраля 2024Бывший СССР

Военный рассказал о способе поиска стрелявшей по Белгороду РСЗО Vampire

Военный Дандыкин: стрелявшую по Белгороду РСЗО Vampire могли отследить дронами

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Расчет чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, из которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород, могли вычислить при помощи дронов, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее о том, что российские военные нашли и уничтожили стрелявшую по Белгороду ракетную установку, сообщил военкор Евгений Поддубный. Источник в силовых структурах подтвердил, что расчет РСЗО Vampire вычислили. Он добавил, что работа по его уничтожению ведется и будет доведена до конца.

«Она достаточно маневренная, это модернизация нашего "Града". Там немножко другая система заряжания, но она на шасси машины, и развернуться, ей ударить тоже в общем-то достаточно быстро. Ее замаскировать гораздо легче, чем тот же Patriot, но, я так понимаю, отследили ее с помощью наших разведывательных беспилотников. Она недалеко находилась, дальность предельная стрельбы — 40 километров, вот и считайте», — рассказал военный.

Он отметил, что уничтожение подобной техники до залпа — очень сложная задача. «Потому что это террор. Кочующая установка, как кочующий миномет, — поставил ее, выстрелил и уехал сразу же, так и здесь. Отследили, уничтожили, но она свою черную работу все-таки уже сделала», — поделился Дандыкин.

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ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В результате атаки серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Кроме того, оказались разрушены квартиры, расположенные поблизости.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что число раненых после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород увеличилось и достигло 19 человек, еще один местный житель самостоятельно обратился к врачам. Еще семерых спасти не удалось.

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