Эксперт заявил об отсутствии у Зеленского претензий только к одному генералу

Эксперт Дандыкин заявил об отсутствии у Зеленского претензий к генералу Буданову

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил об отсутствии у украинского президента Владимира Зеленского претензий только к одному генералу — руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова передает NEWS.ru.

«Буданов — чуть ли не единственный генерал, которого Зеленский не собирается увольнять. Почему? Именно он отвечает за попытки совершения терактов на территории России», — высказался эксперт. По его мнению, украинский лидер желает придерживаться такой тактики.

Ранее Зеленский порассуждал о вине Запада в оставлении Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевки. По мнению украинского лидера, армии не хватает поставляемых западными странами средств противовоздушной обороны и артиллерии.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки 17 февраля. Высокопоставленная представительница Пентагона на условиях анонимности заявила, что США считают Авдеевку предвестником новых поражений Украины без американской помощи.