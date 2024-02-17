Фитнес-тренер посоветовала эффективное упражнение для мышц живота

Фитнес-тренер Алена Аверьянова посоветовала эффективное упражнение для мышц живота. Ее слова приводит журнал «Вокруг света».

Специалист рекомендовала выполнять подъем ног, сидя на полу. «Это упражнение направлено на проработку прямой мышцы живота, косых мышцы живота, а также мышц-сгибателей бедра», — объяснила она.

Исходное положение: сядьте на пол, ладонями упритесь в пол, корпус отклоните на 30 назад градусов, ноги немного согните в коленях и приподнимите. Затем на выдохе поднимите ноги выше и смещайте их одновременно вниз и вбок, не касаясь пола. После этого возвращайтесь в центр. Для удобства можно поставить две бутылки на равном расстоянии и заводить ноги за них.

Ранее Аверьянова посоветовала делать болгарские выпады, чтобы проработать мышцы ног и ягодиц. Она отметила, что это упражнение также улучшает общую координацию тела.