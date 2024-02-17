Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Елена Рыбакина
2:0
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Доха (ж)
Интер М
4:0
Завершен
Салернитана
Италия - Серия А|25-й тур
Лион
1:0
Завершен
Ницца
Франция - Лига 1|22-й тур
Вильярреал
1:1
Завершен
Хетафе
Испания - Примера|25-й тур
Аризона Койотс
1:5
Завершен
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
07:30, 17 февраля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовала эффективное упражнение для мышц живота

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Алена Аверьянова посоветовала эффективное упражнение для мышц живота. Ее слова приводит журнал «Вокруг света».

Специалист рекомендовала выполнять подъем ног, сидя на полу. «Это упражнение направлено на проработку прямой мышцы живота, косых мышцы живота, а также мышц-сгибателей бедра», — объяснила она.

Исходное положение: сядьте на пол, ладонями упритесь в пол, корпус отклоните на 30 назад градусов, ноги немного согните в коленях и приподнимите. Затем на выдохе поднимите ноги выше и смещайте их одновременно вниз и вбок, не касаясь пола. После этого возвращайтесь в центр. Для удобства можно поставить две бутылки на равном расстоянии и заводить ноги за них.

Ранее Аверьянова посоветовала делать болгарские выпады, чтобы проработать мышцы ног и ягодиц. Она отметила, что это упражнение также улучшает общую координацию тела.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ оставили Авдеевку. Почему украинское командование решило отступить из города?

      В Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности

      На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

      Украинских артиллеристов раскритиковали за излишний энтузиазм

      Брянскую область атаковали пять беспилотников

      Фитнес-тренер посоветовала эффективное упражнение для мышц живота

      На Западе придумали очередной способ помочь Украине

      В ЕС рассказали о появлении нового вида инфляции из-за конфликта на Украине

      В российском регионе подростки напали на инвалида и попали на видео

      В Калужской области отразили налет дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше