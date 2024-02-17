В Испании сообщили о подписании Мбаппе контракта с «Реалом»

Журналист Альварес де Мун заявил, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Журналист Marca Рамон Альварес де Мун сообщил в соцсети X о подписании контракта между французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе и испанским «Реалом».

«Дело сделано. Пути назад нет», — заявил он. Также Альварес де Мун добавил, что соглашение было подписано несколько недель назад.

15 февраля стало известно, что Мбаппе уведомил руководство ПСЖ о том, что летом уйдет из клуба. Уточнялось, что форвард пообщался с президентом парижан Нассером Аль‑Хелаифи и сообщил ему о своем решении.

3 февраля сообщалось что Мбаппе перейдет из ПСЖ в мадридский «Реал» летом 2024 года. Позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за сложностей с согласованием контракта.

