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09:22, 19 февраля 2024Экономика

Африканская страна выступила за альтернативу SWIFT

Уганда выступила за поиск альтернативы SWIFT для противостояния шантажу Запада

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Уганда выступает за поиск альтернативы платежной системе SWIFT, чтобы противостоять шантажу и политизации финансовых расчетов со стороны западных государств. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) африканской страны Джедже Одонг, его цитирует РИА Новости.

Запад грозит отключить африканские страны от платежных систем, если не будет согласен с их политическим курсом. В частности, недовольство американских и европейских политиков могут вызвать связи некоторых государств с Россией.

«Альтернатива SWIFT — это нечто желанное, то, что мы должны изучить, чтобы, как у Африки, у нас были варианты. Вы можете использовать SWIFT или вы можете использовать то, что развивают русские, чтобы в случае шантажа, политизации финансовых операций имелись варианты», — пояснил дипломат.

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По словам вице-президента аналитической компании «Борселл» Ольги Веретенниковой, государствам выгодно наличие в мировой финансовой системе двух условных SWIFT, так как это создаст конкуренцию на рынке. У России много торговых партнеров по всему миру, и ужесточение санкций со стороны Запада мешает рассчитываться в долларах и евро через SWIFT, объяснила она.

По состоянию на январь 2024 года к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, аналогу зарубежного сервиса SWIFT, подключились уже 20 стран. Такое число назвал первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. Месяцем ранее регулятор сообщал, что к СФПС подключены 150 нерезидентов из 16 стран. С этого момента к системе присоединились 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов, добавил Чистюхин.

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      Вячеслав Агапов
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