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16:20, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Хованский сделал пересадку бороды

Блогер Юрий Хованский пересадил волосы на бороду

Кадр: @russianstandup / YouTube

Известный российский блогер и стример Юрий Хованский пересадил волосы на бороду. Об этом он сообщил во время трансляции на Twitch.

Хованский рассказал, что недавно пересадил волосы на бороду. «Вот так сейчас выглядит дядя Юра. Можете смеяться. Я смешной сейчас в основном из-за прически. Меня побрили так», — пояснил блогер.

Он также отметил, что сейчас пересаженная борода выглядит неестественно. «Она подрастет и будет выглядеть как будто выбритая по этому контуру. Поэтому стоит уж потерпеть какой-то неестественный вид для того, чтобы потом до конца жизни не брить щеки», — объяснил он.

Ранее Хованский высказался о нежелании близких переезжать в Сербию, где он проживает с женой. Он заявил, что предложил родителям эмигрировать, однако они пока не намерены этого делать.

Юрий Хованский вместе с супругой переехал в Сербию в сентябре 2022 года. Незадолго до этого он рассказывал о желании эмигрировать в эту страну в интервью журналистке Ксении Собчак. Блогер заявлял, что хочет вести свой привычный образ жизни, находясь при этом в Сербии.

В июле 2022 года суд прекратил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Хованского. Позднее его также исключили из перечня террористов и экстремистов.

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      Олег Давыдов
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