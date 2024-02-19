Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Брянский губернатор Богомаз: двое пострадали при обстреле ВСУ Новых Юрковичей

Два человека пострадали при обстреле села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, раненых в результате атаки мирных жителей доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Губернатор добавил, что также повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, согласно данным Богомаза, ВСУ трижды за утро попытались атаковать Брянскую область беспилотниками. О первом сбитом российскими средствами противовоздушной обороны над Брянским районом реактивном дроне губернатор сообщил в 8:15 по московскому времени. Второй летательный аппарат перехватили там же примерно через 20 минут. Об уничтожении еще двух беспилотников над столицей субъекта стало известно в 11:23.

До этого беспилотник сбили в небе над Брянской областью вечером 17 февраля. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.