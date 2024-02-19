Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 19 февраля 2024Россия

Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Брянский губернатор Богомаз: двое пострадали при обстреле ВСУ Новых Юрковичей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два человека пострадали при обстреле села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, раненых в результате атаки мирных жителей доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Губернатор добавил, что также повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, согласно данным Богомаза, ВСУ трижды за утро попытались атаковать Брянскую область беспилотниками. О первом сбитом российскими средствами противовоздушной обороны над Брянским районом реактивном дроне губернатор сообщил в 8:15 по московскому времени. Второй летательный аппарат перехватили там же примерно через 20 минут. Об уничтожении еще двух беспилотников над столицей субъекта стало известно в 11:23.

До этого беспилотник сбили в небе над Брянской областью вечером 17 февраля. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на ограничение банками ОАЭ расчетов с Россией

      Боец ВСУ раскрыл причины потери Авдеевки

      Рогов рассказал о готовящейся кровавой провокации Киева

      Стали известны цели приезда Медведева в Чечню

      Назван лидер на рынке телевизоров

      В России ответили на заявление премьера Армении Пашиняна об Украине

      Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма

      В Молдавии запретили заботиться о советских воинских захоронениях

      Рассел Кроу сломал ноги и узнал об этом через десять лет

      Неизвестные выстрелили в собиравшую кукурузу россиянку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше