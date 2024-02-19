Отец Черышева заявил о готовности сына перейти в российский клуб

Дмитрий Черышев заявил о готовности Дениса Черышева перейти в российский клуб

Дмитрий Черышев, главный тренер «Шинника» и отец российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, высказался о дальнейшей карьере сына. Его слова приводит Metaratings.

По его словам, игрок готов перейти в российский клуб. «Дайте ему сначала доиграть до конца сезона, а дальше посмотрим», — заявил специалист.

В начале января Черышев рассказал о жизни в Италии. «Я не чувствовал себя ни в чем ущемленным, благодарен всем за такое отношение», — заявил полузащитник.

Черышев перешел в «Венецию» 31 августа 2022 года. Его контракт с клубом был заключен по схеме «два плюс один». Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал».