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20:55, 19 февраля 2024Спорт

Отец Черышева заявил о готовности сына перейти в российский клуб

Дмитрий Черышев заявил о готовности Дениса Черышева перейти в российский клуб

Фото: Роман Владимиров / РИА Новости

Дмитрий Черышев, главный тренер «Шинника» и отец российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, высказался о дальнейшей карьере сына. Его слова приводит Metaratings.

По его словам, игрок готов перейти в российский клуб. «Дайте ему сначала доиграть до конца сезона, а дальше посмотрим», — заявил специалист.

В начале января Черышев рассказал о жизни в Италии. «Я не чувствовал себя ни в чем ущемленным, благодарен всем за такое отношение», — заявил полузащитник.

Черышев перешел в «Венецию» 31 августа 2022 года. Его контракт с клубом был заключен по схеме «два плюс один». Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал».

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      Алексей Гусев
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