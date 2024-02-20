Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы после операции на руке

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы после операции на руке. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, артист пошел на поправку, и врачи приняли решение выписать его. Отмечается, что теперь юмористу предстоят реабилитация и амбулаторное лечение.

Ранее Петросян высказался о ближайшем концерте, запланированном на 2 марта. Он заверил, что зрители смогут увидеть его на выступлении.

12 февраля стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали. Утверждалось, что 11 февраля артист упал по время прогулки в Москве и повредил руку. Врачи диагностировали у него перелом предплечья со смещением. Юмористу провели операцию на руке: ему установили титановые пластины.