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11:49, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Петросяна выписали из больницы

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы после операции на руке

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы после операции на руке. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, артист пошел на поправку, и врачи приняли решение выписать его. Отмечается, что теперь юмористу предстоят реабилитация и амбулаторное лечение.

Ранее Петросян высказался о ближайшем концерте, запланированном на 2 марта. Он заверил, что зрители смогут увидеть его на выступлении.

12 февраля стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали. Утверждалось, что 11 февраля артист упал по время прогулки в Москве и повредил руку. Врачи диагностировали у него перелом предплечья со смещением. Юмористу провели операцию на руке: ему установили титановые пластины.

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      Евгения Наумова
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