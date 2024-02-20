Президент Сербии описал отношения с Россией пословицей

Вучич: друг познается в беде, отношения между Россией и Сербией это показали

Президент Сербии Александр Вучич, рассуждая о российско-сербской дружбе в нестабильное для мира время, описал отношения между Москвой и Белградом пословицей «друг познается в беде». Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

«В сербском и русском, а также во всех англосаксонских, германских языках есть пословица, заключающаяся в том, что настоящий друг познается в беде. Легко быть другом в легкие моменты. Оставаться другом, оставаться честным тогда, когда трудно, именно в такие моменты ты показываешь свое истинное лицо. Я думаю, что Сербия, как маленькая страна, более чем справедлива по отношению к российскому государству и русскому народу», — подметил Вучич.

Сербский президент подчеркнул, что хоть иногда ему и приходится руководствоваться лишь прагматичностью и рационализмом, но жизнь уже показала ему что «человеческое достоинство и человеческая натура лучше всего ценятся в трудные времена».

Ранее Вучич рассказал, что большинство проживающих в Сербии россиян ориентированы против президента России Владимира Путина. При этом он отметил, что проживающие в стране украинцы настроены за российского лидера.

В декабре 2022 года Вучич заявлял, что более 100 тысяч россиян и 20 тысяч украинцев, прибывших в Сербию после начала спецоперации, в скором времени могут получить гражданство республики. В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич отмечала, что приток в страну тысяч россиян принес выгоду государству.