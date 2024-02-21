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13:29, 21 февраля 2024Экономика

В Госдуме рассказали об особом контроле за КИВИ Банком

Депутат Делягин заявил об особом контроле за КИВИ Банком

Фото: Unsplash

Не стоит ожидать закрытия других банков после отзыва лицензии у «Киви банка», считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В том, что за этим случаем последуют аналогичные, он усомнился в беседе с «Лентой.ру».

«Ожидать паники здесь не надо. Сейчас не времена банковской санации. "Киви банк" давно находился под особым контролем Банка России в связи с тем, что расчетная система QIWI, гениальная с точки зрения организации, в массовом порядке использовалась преступностью, в том числе наркоторговцами», — высказался депутат.

Парламентарий полагает, что «Киви банк» долгие годы предупреждали, однако там не стали прилагать усилия, чтобы ограничивать криминальные операции, поэтому в конце концов их пришлось закрыть.

«Это очень грустно, очень обидно, потому что действительно был очень хорошо организованный и задуманный бизнес, но люди не поняли, надеюсь, что они делали это неосознанно, что они создали инфраструктуру для мелкой и средней преступности, и ради расширения бизнеса, ради удобства пользования они пренебрегали теми процедурами, которые, скажем, применяли ЮMoney. Я это могу объяснить так. То есть в данном случае нет оснований обвинять Банк России в чем-то ненадлежащем, кроме промедления. Я думаю, что это должно было быть сделано раньше», — поделился Делягин.

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Ранее Центробанк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Киви банка». В качестве причины регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о многочисленных нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В том числе речь шла о переводе средств в пользу криптообменников и поддержке нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Одновременно с отзывом лицензии прекратили работу Qiwi-кошельки и одна из главных в России система трансграничных переводов Contact. Представитель ЦБ подтвердил, что Contact больше не сможет продолжить работу, а также заметил, что на средства, заблокированные на Qiwi-кошельках, система страхования вкладов не распространяется.

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      Екатерина Смирная
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