Разработан способ заблокировать передачу ВИЧ при сексе

Ученые Университета Ватерлоо (Канада) разработали новый нанопрепарат, который способен заблокировать передачу ВИЧ при сексе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Препарат, который предназначен для вагинального применения, основан на малых интерферирующих РНК (миРНК) — небольших молекул РНК, которые предотвращают синтез белков, способствуя деградации информационной РНК. Было показано, что миРНК могут снизить скорость репликации ВИЧ на 73 процента.

Известно, что ВИЧ кодирует белок Nef, который не позволяет клеткам активировать аутофагию — процесс, играющий важную роль в уничтожению микробов и вирусов внутри клеток. ВИЧ также имеет ген CCR5, который позволяет вирусу проникать в клетку. РНК нацелены как на Nef, так и на CCR5, чтобы затормозить развитие ВИЧ-инфекции.

Нанопрепарат спроектирован так, чтобы не только избежать потери миРНК в кислой среде женских половых путей, но и высвобождать РНК-молекулы непосредственно внутри клеток, в которые может попасть вирус.