Киркоров выплатил два миллиона рублей за нарушение авторских прав

В РАО объяснили отказ судиться с Киркоровым выплатой двух миллионов рублей

В Российском авторском обществе (РАО) объяснили отказ судиться с поп-певцом Филиппом Киркоровым. Об этом пишет «Газета.ру».

Отмечается, что исполнитель выплатил два миллиона рублей по делу о нарушении авторских прав. «На расчетный счет общества в полном объеме поступило авторское вознаграждение за проведенные концерты в Государственном Кремлевском lворце, то есть требования РАО были исполнены ответчиком добровольно до судебного заседания», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее российские певцы Филипп Киркоров и Дима Билан появились на телевидении после участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

7 января сообщалось, что РАО подало в суд на Филиппа Киркорова.