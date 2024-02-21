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12:37, 21 февраля 2024Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии февраля

Авито Работа: самой высокооплачиваемой в феврале стала профессия фрезеровщика

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В феврале 2024 года средние предлагаемые зарплаты пяти самых высокооплачиваемых профессий в России находятся в диапазоне от 103 до 152 тысяч рублей в месяц. Аналитики платформы «Авито Работа» проанализировали рынок труда и назвали специальности с самыми высокими заработками (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Возглавил рейтинг высокооплачиваемых сотрудников фрезеровщик — спрос работодателей на таких специалистов подскочил в феврале в 3,4 раза в годовом выражении. Средние зарплаты, предлагаемые соискателям с этой профессией при этом выросли почти вдвое, до 152 тысяч рублей в месяц. Больше всего фрезеровщикам готовы платить в Калужской области — от 180 до 230 тысяч рублей, при этом работнику готовы оплатить проживание и компенсировать средства, потраченные на дорогу до места работы.

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На второй строчке в феврале оказалась профессия горного мастера — спрос на них вырос на 123 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а зарплатные ожидания на 41 процент, до 138,1 тысячи рублей в месяц. В тройку лидеров вошел также стоматолог, их востребованность выросла на 19 процентов, а средняя предлагаемая оплата труда на 25 процентов (до 136,2 тысячи рублей). При этом в Тюменской области такому врачу готовы предложить от 300 тысяч рублей в месяц при неполной занятости.

На четвертой позиции среди профессий с самым большим доходом расположился брокер по недвижимости. Искать таких сотрудников работодатели стали в 2,4 раза чаще, а их зарплаты выросли на 12 процентов, в среднем до 128,1 тысячи рублей в месяц. При этом в Краснодарском крае готовы предложить до 150 до 375 тысяч в месяц начинающему специалисту, готовому пройти внутрикорпоративное обучение. Замыкает пятерку аналитик — число вакансий по этой профессии увеличилось более, чем в трое, а зарплаты выросли в среднем на 104 процента, до 103,1 тысячи рублей в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин оценил нехватку в стране рабочих рук. По его словам, российскому рынку труда не хватает порядка 2,5 миллиона человек. «Прямо сейчас строительный сектор, промышленность и так далее — прямо сейчас готовы сотнями тысяч (...) брать», — заявил он. По словам главы государства, для решения проблемы кадрового голода с помощью трудовых мигрантов нужно улучшить работу по их привлечению, добиться, чтобы они соблюдали законы и учили язык.

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