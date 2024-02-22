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14:51, 22 февраля 2024Мир

Британия поддержала кандидатуру главного фаворита на пост генсека НАТО

Reuters: Британия поддержала премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министерство иностранных дел Великобритании заявило о своей поддержке кандидатуры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

Свой выбор британское внешнеполитическое ведомство объяснило тем, что Рютте — уважаемая в НАТО фигура с большими задатками в области обороны и безопасности. МИД страны добавил, что поддерживает премьера Нидерландов из-за его способности обеспечить прочность и защищенность альянса.

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга заканчивается в октябре 2024 года. Для назначения нового главы кандидатуру Рютте должны единогласно поддержать все страны, входящие в состав альянса.

В октябре 2023 года Рютте выразил заинтересованность в должности генсека НАТО. В ноябре телеканал France 24 назвал премьер-министра Нидерландов фаворитом на выборах нового главы альянса. В поддержку его кандидатуры уже высказался президент США Джо Байден, а также более 20 стран-членов НАТО.

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      Елизавета Мытарева
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