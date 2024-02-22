Экс-офицер СБУ заявил об отсутствии поддержки майдана в Запорожье в 2014 году

Бывший подполковник СБУ Прозоров: Запорожье 10 лет назад не поддерживало майдан

Запорожье и его жители не поддерживали события майдана в 2014 году, на акции протеста выводили приезжих из других регионов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) подполковник Василий Прозоров.

«[Митингующие] в городе попытались взять штурмом областную государственную администрацию Запорожья. Был сначала митинг, требование к главе ОГА встать на колени, покаяться перед митингующими, выйти демонстративно из "Партии регионов"», — заявил Прозоров.

Он добавил, что губернатор Запорожья Александр Пеклушенко тогда отказался подчиниться требованиям протеста, несмотря на то, что сторонники майдана десять лет назад действовали жестоко: стреляли в милицию из салютных установок и кидали камни.

Ранее последствия майдана для Украины оценили в Москве. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, протесты не приблизили Киев к демократии и прогрессу.