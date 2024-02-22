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11:13, 22 февраля 2024Мир

В России высказались об одобрении юристами ЕС конфискации активов Москвы

Сенатор Карасин назвал финансовым бандитизмом идею изъять замороженные активы РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Одобрение группы юристов Евросоюза конфисковать замороженные в западных странах российские активы опасно для мировой практики, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о выводах международных экспертов.

«Если это произойдет, это будет акт международного финансового бандитизма, который может быть опасен созданием прецедента на многие десятилетия, а, может, и многие века вперед», — сказал сенатор.

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Как сообщило агентство Bloomberg, десять западных экспертов в области юриспруденции признали конфискацию замороженных российских активов законной. Свои доводы они направили в письме представителям G7/

«Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — говорится в сообщении.

После начала специальной военной операции западные страны заморозили находящиеся на их счетах активы Центробанка России. Москва потеряла доступ к половине своих золотовалютных резервов на сумму около 300 миллиардов долларов.

Союзники Украины давно работают над тем, чтобы передать эти деньги на нужды республики. Тем не менее, пока этого сделать не удается, поскольку у западных государств нет юридического механизма для этого шага.

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