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15:16, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Харламов рассказал о проблемах со здоровьем

Комик Гарик Харламов сообщил, что заболел пневмонией

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известный российский комик, резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов сообщил, что заболел пневмонией. О проблемах со здоровьем он рассказал в ролике, доступном в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Харламова, он уже неделю находится на больничном из-за воспаления легких. Комик отметил, что из-за пневмонии ему пришлось отменить съемки в некоторых проектах.

Он призвал подписчиков беречь здоровье и при плохом самочувствии обращаться к врачу.

В декабре сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с пневмонией. Из-за болезни ей пришлось отменить выступление на концерте «Песня года» в Минске. Позднее Кудрявцева вышла на связь и пожаловалась на слабость и высокую температуру. Через некоторое время ее выписали из больницы.

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      Олег Давыдов
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